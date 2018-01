Salute: esperti Cdc, 6 buoni propositi per un 2018 salutare

Roma, 2 gen. (AdnKronos Salute) – Dieta, palestra, viaggi, libri da leggere o relazioni da ‘rivedere’? La lista dei buoni propositi per il nuovo anno puo’ essere molto lunga. Ma dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) Usa il suggerimento e’ quello di inserire nell’elenco 6 consigli per un 2018 “piu’ salutare”. Ecco dunque i 6 punti ‘chiave’ selezionati dagli esperti americani:

1) Prendi un appuntamento per un check-up, una vaccinazione o uno screening. Test ed esami medici regolari possono aiutare a mettere in luce i problemi prima “in anticipo, quando le possibilita’ di cura sono migliori”.

2) Lava spesso le mani con acqua e sapone per prevenire la diffusione di infezioni e malattie. Il lavaggio delle mani prevede cinque passaggi semplici ed efficaci: bagna, fai la schiuma, strofina, risciacqua e asciuga.

3) Fai scelte alimentari sane. Un piano alimentare salutare e’ ricco di frutta, verdura, cereali integrali, latte magro e prodotti a base di latte. Comprende anche carni magre, pollame, pesce, fagioli, uova e noci, ed e’ povero di grassi saturi, grassi trans, colesterolo, sale e zuccheri aggiunti.

4) Diventa attivo. Inizia in piccolo: prova a salire le scale anziche’ prendere l’ascensore, o parcheggia piu’ lontano dalla tua destinazione. Considera l’idea di una passeggiata al centro commerciale se fa molto freddo o c’e’ ghiaccio. Gli adulti dovrebbero fare almeno 2 ore e mezza alla settimana di attivita’ fisica ad intensita’ moderata.

5) Smetti di fumare.

6) Dormi abbastanza. Il sonno insufficiente e’ associato a una serie di malattie e condizioni croniche come il diabete di tipo 2, le patologie cardiovascolari, l’obesita’ e la depressione. Gli adulti hanno bisogno di dormire almeno sette ore per notte.

