Gaga Symphony Orchestra ‘Prova generale di un disastro sinfonico’

“Prova generale di un disastro sinfonico” è il titolo del grande concerto che la Gaga Symphny Orchestra eseguirà sabato 6 gennaio 2018 alle 21,15 al Gran Teatro Geox a Padovaa Padova.

Il nuovo spettacolo della Gaga Symphony Orchestra è alle porte, ma mancano musicisti, manca la sala prove, mancano idee brillanti: sarà un disastro …sembrerebbe proprio il caso di non perderselo!

La Gaga Symphony Orchestra è un ensemble composto da 60 giovani musicisti professionisti provenienti da tutto il Veneto, che durante i suoi spettacoli propone un repertorio originale di musica pop e dance, dai classici evergreen alle ultime canzoni ballate in discoteca.

Dal 2012 a questa parte, la GSO ha realizzato oltre 60 spettacoli, in Italia e all’estero (Mosca, Berlino, Cairo), nelle location più diversificate, dal teatro alla piazza alla discoteca, dimostrando versatilità ed ecletticità nella propria proposta artistica. Fra i prestigiosi palchi calcati sono da ricordare: il Teatro Verdi di Padova, il Teatro Ponchielli di Cremona, la Cavea del Teatro Nuovo dell’Opera di Firenze, il Gran Teatro Geox di Padova, nei quali sono sempre stati realizzati sold out. Si avvalgono delle performance della GSO anche importanti aziende/marchi quali Calzedonia, Intimissimi, Pirelli, Pinko, Smeg.

La GSO, inoltre, si esibisce con fini di promozione sociale e culturale dedicando ogni anno un concerto a favore di un diverso progetto di volontariato, quali “Gli Amici di Sarzano” per i terremotati dell’Emilia del 2012, “Dottor Clown Padova”, il Comune di Dolo per la cittadinanza colpita dal tornado nel 2015, “AVO Padova”. Da citare anche la partecipazione alla trasmissione Italia’s Got Talent nell’aprile 2015, agli Home Visit di X-Factor con Mara Maionchi nell’ottobre 2017.

Che suoni in teatro, in piazza o addirittura in discoteca, la Gaga Symphony Orchestra regala un’esperienza vivace e ricca di stimoli, costruita sullo studio e l’impegno dei giovani. E’ così che finalmente intrattenimento e cultura possono avvicinarsi e diventare sinonimi: il risultato è un entusiasmo dirompente che coinvolge e contagia il pubblico durante ogni concerto.

Biglietti acquistabili online su zedlive.com, fastickets.it e presso i punti vendita Fast Tickets (presale di 48 ore).

(Provincia di Padova)