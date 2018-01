“Follia aumento su A24”, ira di Zingaretti

Roma, 2 gen. (AdnKronos) – ‘Sulla follia di questo aumento scriteriato dei pedaggi sulla A24, come avevo subito detto, continueremo ad opporci con ogni mezzo”. Lo comunica in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Bisogna creare un fronte comune che si metta dalla parte dei cittadini pendolari. Per questo – annuncia – incontrero’ martedi’ prossimo il ministro Delrio – .

Dal primo gennaio sono entrati in vigore gli adeguamenti delle tariffe di pedaggio autostradale. L’incremento medio per i veicoli sull’intera rete autostradale, calcolato sulla base delle percorrenze 2016, e’ di 2,74%. Per la Strada dei Parchi S.p.A. l’adeguamento riconosciuto e’ del 12,89%.

