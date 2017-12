Sipil vince contro il Fisco

Padova. É stata la quarta sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, presieduta dal giudice Pierluigi Chiarelli, a dare ragione a Sipil contro le pretese del Fisco.

Sipil spa, difesa dal dottore commercialista Mara Pilla partner dello studio vicentino DTA Difensori Tributari Associati, ha impugnato l’avviso di accertamento con cui il Fisco nel 2015, aveva contestato l’attività di sponsorizzazione per il marchio S.I.E.L.V.

La vicenda riguarda l’anno di imposta 2010: Sipil – già S.I.E.L.V. spa – aveva ricevuto dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento per un maggior reddito di 60 mila euro da assoggettare a tassazione ai fini delle imposte sul reddito, Irap ed Iva, oltre all’indebita detrazione Iva di 12 mila euro. Costi relativi ad attività di sponsorizzazione di gare motociclistiche, di cui il Fisco contestava l’inerenza all’attività, mettendo in discussione la realizzazione delle iniziative.

La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia ha accolto le tesi della difesa secondo cui Sipil – si legge in sentenza – “operando nel fortemente competitivo settore della specializzazione in impianti tecnologici, elettrici e meccanici, al fine di incentivare la domanda dei propri prodotti, di migliorare l’immagine complessiva dell’azienda e del marchio e di aumentare la notorietà del proprio nome, ha adottato quale strategia di penetrazione del mercato l’attività di sponsorizzazione.” Una sponsorizzazione che si è dimostrata in linea con il fatturato complessivo realizzato dalla società, compatibile con la tipologia di evento sponsorizzato e un buon investimento.

Partecipata al 50% da Pillon Impianti e LDV Holding, Sipil è general contractor nel settore impiantistica e opere edili e infrastrutturali. Nel 2013 ha ceduto il 100% di Sielv Facility Management S.r.l., società padovana leader nel settore del facility management al gruppo tedesco Bilfinger quotato alla borsa di Francoforte.

