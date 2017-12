Pordenone, ‘Peru” al posto di ‘Gesu” nella canzone di Natale

Roma, 30 dic. (AdnKronos) – Ha sostituito la parola Gesu’ con Peru’ nella canzone di Natale per non urtare la sensibilita’ dei bambini stranieri. E’ quanto accaduto alla scuola primaria ‘Beato Odorico da Pordenone’ di Zoppola dove – riferisce il ‘Messaggero Veneto’ – una maestra ha insegnato agli alunni una canzone di Natale modificandone il contenuto per non turbare gli studenti di fede diversa da quella cristiana. “Roba da matti – ha commentato su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni – ormai il politicamente corretto ha superato ogni limite di decenza ed e’ diventato grottesco e ridicolo”.

(Adnkronos)