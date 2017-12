Milan pari a Firenze

Calcio





Firenze, 30 dic. (AdnKronos) – Finisce con un pareggio per l’1-1 il match del Franchi tra Fiorentina e Milan, sfida importante tra due squadre in corsa per un posto in Europa League. Reduci dalle fatiche di Coppa Italia le due formazioni si equivalgono con la viola che fa la partita e a fine primo tempo sfiora il gol con una traversa di Gil Dias. Nella ripresa, minuto 71′, Simeone di testa porta avanti i padroni di casa ma due minuti piu’ tardi arriva il pari di Calhanoglu. In classifica la Fiorentina, al settimo risultato utile consecutivo, sale a 27 punti, a 25 il Milan.

Match bloccato in avvio di partita con poche occasioni da una parte e dall’altra, all’11’ grande suggerimento dalla meta’ campo di Astori per Simeone che si invola verso l’area ma l’arbitro Banti fischia il fuorigioco. Al 14′, su azione da angolo, un pallone vacante arriva sui piedi di Kessie’ che colpisce male, poco dopo sempre l’ex Atalanta si attarda in un controllo dal limite dell’area e perde l’attimo giusto per andare al tiro. Sull’altro fronte Gil Dias crossa sul secondo palo, Donnarumma va a vuoto e Biraghi non riesce nella deviazione di testa.

Pochi istanti dopo un nuovo traversone nell’area rossonera con Calabria che anticipa Veretout. Al 38′ errore in fase di disimpegno del Milan che innesca la ripartenza di Simeone, al limite dell’area il ‘Cholo’ viene steso da Romagnoli che se la cava con un cartellino giallo. La conseguente punizione dal limite di Veretout si infrange sulla barriera. Nel finale di tempo si accende la Fiorentina: palla invitante per Simeone nel cuore dell’area ma Donnarumma in uscita bassa riesce a neutralizzare la conclusione col ginocchio. Allo scadere nuovo miracolo del portiere rossonero su colpo di testa ravvicinato sul secondo palo di Gil Dias, la palla termina la sua corsa sulla traversa.

La ripresa comincia con i padroni di casa in attacco, Badelj dal limite lascia partire un tiro velenoso con Donnarumma che salva in tuffo. Break del Milan con Suso che dalla destra si accentra e lascia partire un tiro a giro che Sportiello alza sopra la traversa. Gattuso opera subito un cambio, dentro Calhanoglu per Borini. Cambio in attacco per la Viola, esce Gil Dias per lasciare il posto a Chiesa.

Al 55′ torsione di Simeone su crosso teso dalla sinistra con palla che sorvola la traversa. L’argentino poco dopo e’ autore di un rasoterra debole che termina tra le braccia di Donnarumma. Dall’altra parte tiro cross di Kessie’ bloccato da Sportiello. Cambio anche per Pioli che inserisce Eysseric per Benassi. Al 71′ la Fiorentina passa in vantaggio, Biraghi pennella dalla destra per Simeone che indisturbato di testa insacca. Il pareggio del Milan e’ immediato, Suso da fuori impegna Sportiello con un destro velenoso respinto, e’ pronto a ribadire in rete Calhanoglu che interrompe il digiuno di gol del Milan che in campionato durava da 3 partite.

All’81’ occasione per Biraghi murato da Calabria al momento del tiro. Nel finale affondo di Thereau che entra in area e tenta il tiro incrociato che Donnarumma blocca. Allo scadere l’ultima occasione e’ del Milan, il neo entrato Andre’ Silva penetra in area ma il tiro basso e’ bloccato in due tempi da Sportiello.

