Capodanno senza botti a Roma

Roma, 30 dic. (AdnKronos) – Firmata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi l’ordinanza che vieta i botti di fine anno. Il divieto, rende noto il Campidoglio, riguarda l’utilizzo di fuochi artificiali, petardi, razzi e in genere di tutti i prodotti che hanno effetto di scoppio, crepitante e fischiante dalle 00.01 del 31 dicembre 2017 alle 24.00 del 1 gennaio 2018, su tutto il territorio di Roma Capitale. Sono escluse dal divieto bengala, fontane, bacchette scintillanti, trottole e girandole luminose.

‘Abbiamo il compito tutelare la salute dei cittadini romani e il benessere dei nostri amici a quattro zampe – afferma Raggi – Evitare di festeggiare con botti ed esplosioni aiuta a prevenire sia incidenti alle persone, a volte anche gravi, e danni alle cose, sia il forte rumore che spaventa a morte gli animali, sia domestici che selvatici. A Roma sara’ possibile festeggiare per 24 ore il nuovo anno divertendosi senza botti grazie a oltre 100 performance che coinvolgeranno 1.000 artisti provenienti da tutto il mondo – .

‘A causa dell’udito particolarmente sviluppato, per i nostri piccoli amici animali il fortissimo rumore dei botti puo’ rappresentare un vero e proprio dolore. Rinunciare a questa usanza e festeggiare con fuochi che non provocano esplosioni, come le fontane luminose, e’ un segno di civilta’ e attenzione per tutti gli esseri viventi. Tra gli animali vittime dei botti in pochi pensano a quelli selvatici presenti nell’immenso patrimonio verde di Roma. E’ il caso degli uccelli che spaventati dai forti rumori abbandonano i loro nidi nel pieno della notte, rischiando la morte – , aggiunge l’assessora alla Sostenibilita’ Ambientale Pinuccia Montanari.

‘Anche quest’anno sara’ severamente vietato l’uso dei cosiddetti botti di Capodanno per tutelare i nostri amici animali, che soffrono particolarmente i decibel di queste potenti deflagrazioni. Un atto dovuto anche per l’incolumita’ dei cittadini e per preservare la salute pubblica da questa nociva e pericolosa fonte di inquinamento. Quella dei petardi, tra l’altro, e’ un’usanza oramai desueta e superata. La speranza e’ che, soprattutto i piu’ giovani, possano riscoprire forme di divertimento alternative piu’ sane e intelligenti – , conclude Daniele Diaco, presidente della Commissione Ambiente Capitolina.

L’ordinanza ricorda che tra gli effetti negativi dei botti di Capodanno c’e’ anche un maggiore inquinamento dell’aria che respiriamo a causa delle polveri sprigionate dalle esplosioni. In particolare, l’accensione di fuochi pirotecnici aggrava l’emissione di inquinanti in contrasto con i provvedimenti adottati da Roma Capitale per la riduzione di polveri sottili PM10 e biossido di azoto.

(Adnkronos)