Anziana sbattuta fuori casa e lasciata al gelo

Roma, 30 dic. (AdnKronos) – Sbattuta fuori casa e lasciata in strada al gelo. Una brutta storia quella avvenuta in provincia di Reggio Emilia a ridosso delle feste natalizie, che di Natale ha veramente poco. Un’anziana, con evidenti difficolta’ motorie, e’ stata messa alla porta dalla figlia dopo un banale litigio e lasciata in strada al freddo, con temperature abbondantemente sotto lo zero, fino a quando, infreddolita, e’ stata notata da un vicino che ha allertato i soccorsi.

Condotta in ospedale in ambulanza, l’anziana, dopo le visite del caso, e’ stata sottoposta a ‘ricovero sociale – , in quanto nessun familiare si e’ presentato per prenderla all’atto delle dimissioni. Solo dopo tanti e non facili tentativi i carabinieri della stazione di Gattatico, che si sono occupati della vicenda, sono riusciti a convincere un altro figlio ad accogliere la mamma a casa ponendo fine alla vicenda non senza conseguenze. Infatti i carabinieri hanno denunciato due figli della donna, una 53enne e un 46enne, entrambi residenti nel reggiano, per il reato di abbandono di incapaci.

(Adnkronos)