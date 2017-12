Statali, in arrivo gli arretrati

Roma, 29 dic. (AdnKronos) – Oltre agli aumenti mensili tabellari, in media di 85 euro che dovranno decorrere da marzo 2018, per gli statali sono in arrivo anche gli arretrati maturati in piu’ di due anni, in base al rinnovo contrattuale 2016-2018.

Si va da un minimo di 370 euro per i redditi piu’ bassi a un massimo di 754 euro (per i piu’ alti) come si evince dalle tabelle allegate al contratto firmato il 23 dicembre all’Aran.

Le cifre, versate in un’unica soluzione, saranno corrisposte in base agli incrementi mensili della retribuzione tabellare, comprese le tredicesime, degli anni 2016, 2017 e i primi due mesi del 2018 (presumendo che gli aumenti in busta paga arriveranno effettivamente a marzo).

