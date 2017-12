Intervento per furto Interspar Pontevigidarzere

27 dicembre 2017 – Verso le ore 13.00, agenti della Polizia Locale Reparto Polizia Giudiziaria venivano contattati telefonicamente dal direttore del punto vendita INTERSPAR di via Pontevigodarzere, si portavano sul posto perchè la guardia giurata addetta alla sicurezza, in servizio presso l’area di vendita, aveva sorpreso un giovane sottrarre indebitamente un accessorio di telefonia mobile del valore di euro 24.90. Nella circostanza, il giovane, identificato successivamente per M. A., (cittadino marocchino di anni 31 residente a Padova, regolare in Italia) sottraeva

dal banco di vendita un carica cellulare e dopo averlo privato della sua confezione originale lo occultava all’interno dello zaino personale. Successivamente si portava alla cassa per il pagamento di alcuni generi alimentari ed usciva quindi dal supermercato. Raggiunto dalla guardia giurata all’altezza del vicino Mac Donald’s drive, lo stesso veniva invitato a consegnare quanto indebitamente sottratto e a rientrare nel negozio, cosa che il M.A. faceva spontaneamente, estraendo l’oggetto dallo zaino e consegnandolo al personale. Il vigilante veniva sentito a sommarie informazioni ed il prodotto riconsegnato formalmente all’avente diritto con apposito verbale. Il M.A. veniva perqusito ed accompagnato presso gli uffici di questo reparto di P.G. siti in via Liberi e deferito all’A.G. per il reato di tentato furto aggravato ai sensi degli artt. 624-625-56 C.P.

(Polizia locale Padova)