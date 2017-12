Djokovic forfait ad Abu Dhabi

Tennis





Abu Dhabi, 29 dic. – (AdnKronos) – Novak Djokovic rimanda il rientro e annuncia il forfait per il torneo esibizione di Abu Dhabi. Dopo le rinunce di Stan Wawrinka, Milos Raonic e Rafael Nadal, e’ arrivata anche quella del serbo. “Sono estremamente dispiaciuto di dovermi ritirare dal torneo, ma negli ultimi giorni ho nuovamente avvertito dei fastidi al gomito destro. Ho fatto accertamenti e i medici mi hanno consigliato di non rischiare e fermarmi per continuare i trattamenti di riabilitazione al meglio”, ha spiegato ‘Nole’, fermo da circa sei mesi proprio per i problemi al gomito destro.

Il trentenne di Belgrado, sceso al numero 12 del ranking mondiale, ha giocato la sua ultima partita ufficiale lo scorso luglio nei quarti di Wimbledon, dove e’ stato costretto al ritiro dopo aver perso il primo set da Tomas Berdych. Lo scozzese Andy Murray, che da un paio di giorni si stava allenando ad Abu Dhabi, e’ venuto incontro agli organizzatori del torneo accettando di scendere in campo al posto di Djokovic per un match-esibizione di un solo set contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

