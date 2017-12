Buon Anno nuovo con gli appuntamenti di Gennaio delle pro loco padovane!

29 dicembre 2017

Anno Nuovo, eventi pro loco nuovi e freschi!

Tra fine dicembre e i primi giorni di gennaio proseguiranno tutte le iniziative natalizie e le mostre sui presepi con le rappresentazioni della natività nelle località di Cittadella, San Pietro in Gu, Camposampiero e Villafranca Padovana.

Festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno 2018 a con il “Christmas Village” a Piazzola sul Brenta e con la Festa d’inverno che ci terrà compagnia per tutto il mese; seguiranno poi i primi spettacoli teatrali con le “domeniche a Teatro” e le rassegne di prosa del periodo in scena a San Pietro in Gù e Cittadella.

Come viene recitato dal detto “l’Epifania tutte le feste porta via”, ritornano puntuali gli appuntamenti per la Befana nelle località di Santa Croce Bigolina, Vigodarzere, Cittadella, Piazzola Sul Brenta, Monselice, Carmignano di Brenta, Massanzago, San Pietro in Gu, Borgoricco, Pontelongo e Bovolenta.

Ritornano anche i primi appuntamenti podistici non competitivi con la marcia dell’Epifania a Ponte San Nicolò.

Spazio anche ai consueti mercatini di antichità e d’altri tempi tra portici e barchesse nelle località di Piazzola Sul Brenta, Ponte San Nicolò, Limena e Piove di Sacco.

Eventi della tradizione e del folclore, appuntamenti freschi e nuovi dal tipico sapore invernale!

Scopri qui tutte le manifestazioni del periodo!

Felice Anno Nuovo dalle pro loco padovane!

(Proloco Padova)