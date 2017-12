Sci





Lienz, 29 dic. – (AdnKronos) – Federica Brignone trionfa nel gigante di Lienz. L’azzurra, quarta a meta’ gara, si e’ imposta con il tempo complessivo di 2’05”52 centrando cosi’ la sesta vittoria in carriera in coppa del mondo, la prima di questa stagione. L’azzurra nella seconda manche ha beffato per appena 4 centesimi la tedesca Viktoria Rebensburg, leader a meta’ gara e seconda alla fine.

Terza a 8 centesimi la statunitense Mikaela Shiffrin, che aveva chiuso alle spalle della sola Rebensburg la prima manche. Lontane le altre azzurre: tredicesima Manuela Moelgg, 16esima Sofia Goggia dopo l’ottimo quarto tempo di meta’ gara e 25esima Irene Curtoni. Fuori nella seconda manche Marta Bassino.

La tedesca Rebensburg si consola salendo al primo posto nella classifica di specialita’ con 298 punti davanti alla Shiffrin, staccata di 13 lunghezze. L’americana resta stabilmente al comando della classifica generale con 881 punti, a +371 sulla Rebensburg.

(Adnkronos)