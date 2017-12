Totti: “Roma forte, fra candidate scudetto”

Calcio





Dubai, 28 dic. (AdnKronos) – “La Roma e’ una candidata per vincere lo scudetto, e’ tra le tre o quattro squadre che possono realmente arrivare a contendersi il titolo”. Lo dice Francesco Totti ai microfoni di Sky da Dubai, dove stasera andra’ in scena il gala del Globe Soccer che lo vede fra i premiati. “La Roma e’ una squadra competitiva e forte, ma questo e’ un campionato diverso da quello precedente, con tre o quattro squadre fortissime che cercano di fare il massimo dei punti”, dice l’ex capitano giallorosso, oggi dirigente nel club capitolino.

“Vincere lo scudetto a Roma e’ piu’ difficile? Purtroppo si’, le statistiche dicono questo”, risponde Totti. “Uno scudetto a Roma vale dieci in altre parti d’Italia, ma queste -precisa- sono chiacchiere leggendarie. Speriamo che questa Roma possa crescere e migliorare sotto tutti i punti di vista”.

Daniele De Rossi ha detto di sentire la mancanza del Totti calciatore: “Gli manco perche’ ero vicino a lui sul pullman per andare allo stadio -sorride l’ex numero 10 della Roma-. Forse gli mancano le chiacchierate o gli scherzi, ma come lo facevo vincere io lo faceva anche lui o il resto della squadra, anche se poi insieme non abbiamo vinto tantissimo”.

Quanto a un suo futuro come allenatore, risponde: “Vedremo, ora no, deve scattarti qualcosa nella testa. In futuro ci riflettero’. Il calcio di oggi e’ cambiato, il business ora la fa da padrone. preferivo il calcio di prima”. “In altri tempi si pensava di piu’ a far crescere i ragazzi. Gli aspetti piu’ romantici sono la fedelta’ e l’appartenenza, non il marketing – prosegue Totti -. Certe cifre del mercato sono fuori dalla realta’. In Italia dal punto di vista internazionale ci sono Milan e Inter che sono le squadre piu’ blasonate. Poi Real Madrid, Barcellona, Manchester, sono piu’ strutturate economicamente”.

Intanto l’ex capitano giallorosso si gode i primi passi da calciatore di suo figlio Cristian, sceso in campo nel match perso dagli Under 12 della Roma contro i pari eta’ del Barcellona nella Liga Promises: “La partita non e’ andata molto bene, ma a dir la verita’ e’ la prima volta che lo guardo dal computer e un po’ mi ha emozionato”. “In certi momenti mi sono rivisto io quando ero piccolo, ho ripercorso tutto il percorso giovanile che ho fatto io. Mi ha veramente emozionato, ma speriamo non senta queste parole perche’ a lui dico tutto il contrario di quello che penso. Sta facendo questa esperienza e si diverte, poi se e’ una cosa che andra’ per le lunghe saro’ fiero di lui altrimenti -conclude- fara’ altro”.

Infine una battuta su chi sia il migliore del mondo tra Messi e Ronaldo. “Messi, ma non ditelo a Cristiano Ronaldo e Neymar”. E sulla Roma conclude. “La cessione di Salah ha accontentato tutti, e’ uno dei piu’ grandi”.

