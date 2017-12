Learning game e letture animate al Musme

Pesa circa 300 grammi ma pur essendo così piccolo, pompa circa 340 litri di sangue in un’ora: è il nostro cuore. Per spiegarne il funzionamento ai bambini dai 6 ai 10 anni, il MUSME dedica il prossimo incontro dei learning game scientifici, sabato 30 dicembre, dalle 16 alle 17 a “La pompa del corpo”. Insieme ai bambini verrà costruito un modellino di quest’organo per capirne l’anatomia ed il funzionamento. I laboratori organizzati ogni sabato dal Museo di Storia della Medicina di Padova, hanno lo scopo di avvicinare i bambini a tematiche quali il corpo umano, l’igiene, la scienza, la genetica, in modo appassionante e divertente. Il costo è di 5 euro.

Mercoledì 3 gennaio, sempre alle ore 16, il MUSME propone la lettura animata “In punta di dita”, basata sul libro della scrittrice Laura Crema, dedicata ai bambini dai 3 ai 5 anni, per raccontare con fantasia e immaginazione, cos’è il corpo umano. Il costo delle attività e dell’ingresso al Museo è di 10 euro a bambino.

Prenotazioni a [email protected]

Musme

Via San Francesco, 94

35121 Padova

049 658767

[email protected]

www.musme.it

Orari di apertura:

Da Martedì a Venerdì, 14.30-19

ultimo ingresso 18.15

Mattina aperto solo su prenotazione

Weekend e festività: 9.30-19

ultimo ingresso 18.15

Chiuso: Lunedì non festivi, 25 Dicembre, 1 Gennaio

Biglietti

Intero 10 €

Ridotto Gruppi dalle 10 alle 30 persone 8 €

Ridotto Giovani e studenti 6 €

Famiglia (2 adulti + 3 bambini fino a 12 anni compiuti) 22 €

Gratuito bambini fino a 3 anni

