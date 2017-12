L’adozione di nuove tecnologie sta creando una potenziale crisi occupazionale in Europa

– Una nuova indagine di mercato rivela che nuove tecnologie hanno gia’ iniziato a modificare le esigenze di personale della maggior parte delle aziende europee: i datori di lavoro devono far fronte a un profondo divario di competenze mentre faticano a trovare personale adeguatamente preparato.

Il 62% delle aziende europee afferma che le nuove tecnologie hanno gia’ modificato le proprie esigenze occupazionali con la conseguente necessita’, nel 59% delle imprese, di assumere personale piu’ qualificato. Inoltre, il sondaggio, condotto dagli European Business Awards, sponsorizzati da RSM, dimostra anche che il 40% delle aziende trova difficile reclutare il personale per questi nuovi posti.

Le ragioni principali addotte per questa sfida sono la carenza di specialisti in soluzioni informatiche e software e la mancanza di una formazione e di un’istruzione di alto livello nelle varie nazioni; i vincoli di mercato fanno si’ che i settori tradizionali vengano trascurati a favore dei settori tecnologici e finanziari.

Adrian Tripp, CEO degli European Business Awards, la piu’ grande competizione intersettoriale in Europa, ha dichiarato: “Volevamo capire quanto rapidamente le conseguenze della nuova ondata tecnologica avrebbero influito sulla comunita’ imprenditoriale europea e sul mercato del lavoro; abbiamo constatato che non si tratta semplicemente di un problema del futuro e che l’impatto e’ gia’ iniziato”.

Tripp ha continuato affermando: “Cio’ che preoccupa e’ che, con il crescente tasso di adozione delle tecnologie, l’impatto positivo sulla competitivita’ potrebbe essere limitato dall’insufficienza di competenze. Lo squilibrio crescente tra le competenze richieste e quelle disponibili portera’ a una crisi occupazionale, a meno che tutte le parti interessate, imprese, educatori e governi, agiscano subito”.

E concludendo: “I leader di alcune tra le piu’ importanti aziende europee del medio mercato affronteranno questo e altri temi chiave in occasione di una conferenza sulla ‘crescita del 100%’ che terremo a maggio. Speriamo di trovare soluzioni che ci aiutino a colmare le lacune”.

Il sondaggio, che includeva le risposte di 400 principali imprese europee, di tutte le dimensioni e di tutti i settori, provenienti da oltre 30 paesi, ha dimostrato inoltre che sebbene la tecnologia stesse cambiando le esigenze, non stava necessariamente modificando i numeri. Il 77% delle imprese ha dichiarato che le nuove tecnologie le hanno rese piu’ produttive, portando il 35% ad aumentare il numero complessivo dei dipendenti e il 44% a mantenere invariati i livelli occupazionali.

I motivi principali degli investimenti nelle nuove tecnologie (definite come nuovi software che cambiano radicalmente il modo in cui si produce o si esegue una determinata cosa) erano di offrire alle aziende un vantaggio competitivo (57%), di risolvere problemi commerciali (21%) o, semplicemente, di tenere il passo con l’evoluzione del mercato (11%).

La finalita’ degli European Business Awards, che hanno ormai raggiunto l’11[a] edizione, e’ di sostenere lo sviluppo di una comunita’ aziendale piu’ solida e di maggior successo in Europa. L’anno scorso hanno partecipato oltre 33.000 aziende provenienti da 34 paesi. Gli sponsor e partner includono RSM, ELITE e PR Newswire.

Il Grand Final di quest’anno si terra’ a Varsavia, in Polonia, il 22 e 23 maggio. Ulteriori informazioni sul concorso di quest’anno o sui vincitori precedenti sono disponibili sul sito web http://www.businessawardseurope.com

