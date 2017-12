VENERDI 15 DICEMBRE: NUOVE TECNOLOGIE: POSSIBILI SCENARI PER LO SVILUPPO DI COMMERCIO E TURISMO

Venerdì 15 dicembre, dalle 15 alle 19, piazza Cavour Confesercenti e Var Group presentano tre imprese innovative a servizio delle aziende.

Wallin One, premiata tra le migliori innovazioni digitali da Tim e Microsoft, crea un canale televisivo su misura per ogni attività commerciale, da proiettare su tv e monitor. Witech, invece, misura la “pedonabilità” dei negozi, ovvero un dato che permettere di capire, a prescindere dal ricavo, quando è frequentato il punto vendita, ma anche di indagare usi e abitudini dei clienti. Superresolution, infine, è una start up specializzata nello studio e nella progettazione di scenari da vivere in realtà virtuale immersiva.

Tre imprese innovative, tre storie di successo, tre servizi che ora sono a disposizione delle altre aziende, per migliorare l’attrattività ed il profitto. Le loro proposte saranno presentate a Padova il 15 dicembre, dalle ore 15 alle 19, in piazza Cavour, nell’ambito del progetto “Padova Looking Ahead & Beyond”, all’interno del quale Promex (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Padova per le attività internazionali) coordina l’iniziativa “Padova Xmas Time – Sharing Innovation”, in collaborazione con gli attori che a Padova si occupano di innovazione. Dal 13 al 23 dicembre in Piazza Cavour sono stati organizzati dunque alcuni eventi che hanno l’ambizione di mostrare una Padova che guarda “avanti e oltre” (“ahead and beyond”), anche attraverso l’innovazione.

Confesercenti del Veneto centrale vuole essere accanto alle PMI nel cammino verso l’innovazione, imparando ad ottimizzare i costi, a creare nuovi prodotti e servizi, a essere presenti in nuovi mercati, a far crescere il business.

In occasione dell’evento di venerdì, abbiamo dunque scelto la collaborazione di Var Group, la holding a capo di un gruppo di società specializzate nell’integrazione di tecnologie, soluzioni e servizi IT, sviluppati a stretto contatto con realtà imprenditoriali di tutto il territorio Italiano. Da quarant’anni accompagnano gli imprenditori, realizzando insieme a loro progetti innovativi. La partnership con i principali produttori mondiali di IT, l’accesso alle tecnologie più evolute e la capacità di unirle alle soluzioni progettate internamente, li hanno portati a realizzare soluzioni in grado di aiutare le aziende.

(Confesercenti Padova)