Rian Johnson spiega perche’ l’Irlanda e’ stata il luogo ideale per le riprese di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

– Sin dall’uscita di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, l’emozionante scenario costiero della Wild Atlantic Way in Irlanda, dove e’ stato girato l’ultimo episodio della saga per ambientare in particolare il pianeta di Ahch-To, ha entusiasmato il pubblico.

Per vedere la multimedia news release clicca qui: https://www.multivu.com/players/uk/8241051-ireland-location-star-wars-the-last-jedi/

In un nuovissimo video del back-stage che viene lanciato oggi, Mark Hamill elogia la bellezza dell’Irlanda: “E’ come essere in un mondo di fiabe … non puoi credere ai tuoi occhi”.

Rian Johnson, il regista de Gli Ultimi Jedi, ricorda: “Gran parte del film e’ ambientato sull’isola di Luke, cioe’ Skellig Michael, una minuscola isola disabitata”.

Le riprese di Star Wars: Gli Ultimi Jedi realizzate su Skellig Michael si sono svolte in soli due giorni nel 2015 prima di trasferirsi sulla terraferma. Rian spiega: “Essendo un sito patrimonio dell’UNESCO e una riserva ornitologica, avevamo solo due giorni per girare, quindi abbiamo filmato la maggior parte delle scene ambientate sull’isola lungo la costa sud occidentale d’Irlanda, perche’ tutta la zona offre location naturali simili alle Skellig”.

Per continuare le riprese in Irlanda, l’equipaggio e’ tornato nel 2016 e ha costruito sulla terraferma delle repliche dei rifugi monastici ad “alveare” che risalgono al VI secolo tipici di Skellig Michael. I location scout sono stati cosi’ entusiasti della Wild Atlantic Way in Irlanda, che i luoghi chiave nelle contee di Cork, Kerry, Clare e Donegal sono stati accuratamente scelti per rappresentare il pianeta Ahch-to in Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

La famosa saga, dal 1977, ha viaggiato attraverso molte galassie. Il viaggio irlandese di Star Wars e’ iniziato nel 2014 a Portmagee, nella Contea di Kerry, ha attraversato gli oltre 2.000 km della Wild Atlantic Way, dalle isole sud-occidentali di Skellig, fino al punto piu’ settentrionale dell’Irlanda, Malin Head. Descrivendo l’Irlanda, Rian ha detto: “E’ un luogo bellissimo e sono molto fortunato a poterlo includere nel film”.

Ulteriori informazioni e storie sulle riprese di Star Wars nella Wild Atlantic Way in Irlanda sono disponibili qui: http://www.irlanda.com/starwars

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/617942/Last_Jedi_Malin_Head.jpg )

Video: https://www.multivu.com/players/uk/8241051-ireland-location-star-wars-the-last-jedi/

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)