Maltempo, stop a collegamenti via mare

Napoli, 27 dic. Stop alle corse dei mezzi veloci nel golfo di Napoli a causa delle avverse condizioni meteomarine. Il vento e la pioggia hanno costretto le compagnie di navigazione alla cancellazione delle corse degli aliscafi e dei catamarani e anche di diverse corse dei traghetti sulle rotte tra i porti di Napoli, Pozzuoli e Sorrento e le isole Capri, Ischia e Procida. Napoli, l’area vesuviana e le isole sono tra le zone per le quali la Protezione civile della Regione Campania ha diramato ieri un’allerta meteo con criticita’ idrogeologica di colore giallo, valevole per tutto il giorno dalla mezzanotte fino alle 23.59.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse anche le corse Laziomar Formia-Ponza delle 14.30 e Formia-Ventotene delle 15.30 e domani quelle Ventotene-Formia delle ore 06.45 e Ponza-Formia delle 7.45 sono state cancellate.

Anche in Sicilia la Siremar ha apportato cambiamenti alle partenze previste. La motonave Sibilla, salpata regolarmente da Palermo per Ustica, ha dovuto anticipare la partenza del viaggio di ritorno. La motonave Vesta, partita alle 9.50 da Trapani per le Egadi, non ha potuto coprire la tratta Levanzo-Marettimo. A causa del forte vento la motonave Vesta, non potendo restare all’ancora nello scalo di Levanzo, ha fatto rientro a Trapani. Non sono previsti gli approdi di Favignana e Marettimo.

(Adnkronos)