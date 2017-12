Carta Over 70 prorogata anche per il 2018

L’iniziativa Carta Over 70, che offre la possibilità ai cittadini residenti nel territorio provinciale che abbiano compiuto i 70 anni di viaggiare liberamente sulle linee di trasporto pubblico extraurbano, è stata prorogata dalla Provincia di Padova anche per il 2018.

I possessori della Carta potranno usufruire dell’agevolazione dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 fino al termine del servizio, tutti i giorni della settimana e senza limitazioni di orario nelle giornate festive.

“L’obiettivo principale che mi sono prefissato – ha detto il presidente della Provincia di Padova Enoch Soranzo – è quello di offrire ai cittadini del nostro territorio strumenti utili che possano migliorare la qualità della vita. Carta Over70 è un servizio che permette ai nostri nonni e ai pensionati di raggiungere autonomamente, a costo zero o con una spesa minima, i servizi, le strutture sanitarie, le zone termali, ed anche, perché no, i luoghi di aggregazione e di divertimento. Si tratta di un’agevolazione tariffaria che incentiva l’utilizzo del mezzo pubblico, sicuro, efficiente ed ecologico”.

Per godere della tariffa agevolata è sufficiente munirsi di una tessera identificativa e nominativa e il costo annuale è confermato allo stesso importo dell’anno scorso, ossia 17,50 euro.

I bollettini precompilati per i rinnovi e le nuove adesioni saranno disponibili per gli utenti presso l’Ufficio Tessere Agevolate della Provincia di Padova, piazza Antenore, 3, sei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e il mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30.

I bollettini saranno inoltre disponibili presso tutti i Comuni della provincia di Padova.

Per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento è possibile consultare la pagina

http://www.provincia.pd.it/index.php?page=iniziativa_over_70



o rivolgersi all’Ufficio Agevolazioni Tariffarie del Settore Trasporti ai numeri 049.8201533 – 049.8201564

(Provincia di Padova)