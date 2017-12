SUPA DUPA TRASHmas

Il vero amante del TRASH sotto Natale riesce a dare il meglio (o meglio, il peggio) di sé. Al grido di “Ugly is the new sexy” tira fuori il tuo maglione di natale, gli addobbi, le decorazioni più trashhhhhh che hai e vieni a smaltire le 70 fette di panettone e le 30 di musetto che hai ingurgitato tra la vigilia e il pranzo di Natale nella pista che il trash lo ospita SINCE 2013.

SUPA DUPA TRASH-mas

Se è trash di qualità quello che cerchi, l’hai trovato.

DJ set: Francesca Frenzydj Conforti

DRESSCODE

Ugly Xmas, maglioni di Natale, lucine, festoni, brillantini, fiocchi il tutto senza dimenticate l’animo Jersey Shore che ci piace tanto quindi via di leopardato, zebrato, glitter, top troppo attillati, tacchi troppo alti, pellicce sintetiche troppo sintetiche, canotte a rete, occhiali fluo, tamarrate, cinesate, RICH sul c*lo, Monella Vagabonda sulle zizze…

**ATTENZIONE: in quanto festa a tema il dresscode ha una importanza fondamentale. Le foto verranno scattate solo a persone vestite a tema a discrezione dello staff

FREE ENTRY dalle 22.00 alle 23.30

CONTRIBUTO 3€ con shot offerto dalle 23.30 alle 3.00

Ingresso riservato ai Soci

Se non hai ancora fatto la tessera Il Chiosco – Fishmarket, puoi fare quella 2017 (valida fino a dicembre 2017) al costo di 3€ o quella 2018 (valida fino a dicembre 2018) al costo di 10€ compilando i moduli direttamente all’ingresso o puoi inoltrare la domanda da casa al seguente link → soci.fishmarket.it/ form_fishm.php

#SupaDupaTrash

#SupaDupaTrashmas

#Fishpadova

www.fishmarket.it

APERTURA PORTE • 22.00







(Fishmarket club)