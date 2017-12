ALTRE DI B al Fish

Live on stage al Fish Club

Afterlive Caste Jump 'N' Ordinary Noise dj set till 4.30

Dal 2005, quando si sono formati, ALTRE DI B hanno suonato centinaia di concerti in tutta Europa, mostrando al pubblico una sonorità vivace ed energica che si ispira a band come Tv on the Radio e The Vines, alle quali si ispirano.

Dopo aver portato il secondo album Sport sui palchi dell’Ypsigrock

Festival, dello Sziget Festival, di New York City e lungo la West Coast degli Stati Uniti per un tour DIY, ALTRE DI B hanno suonato al Primavera Sound e all’SXSW Festival per presentare il nuovo album

Miranda!, dove lo spirito punk della band incontra groove down tempo.

Miranda!, che sarà ufficialmente rilasciato a ottobre 2017 da Black

Candy Records, è un concept album e un tributo all’omonimo libro redatto dal bolognese Quirico Filopanti nel 1858, contenente la prima teoria relativa ai fusi orari. Appunto per questo l’album è un concentrato di geografia, antropologia culturale, mappe e aeroporti del mondo. L’album è stato anticipato dal singolo “Potwisha”.

Nel 2014 la band ha rilasciato il videoclip “Zoff”, con la preziosa

partecipazione del portiere campione del mondo Dino Zoff. Grazie a

questo dal 2015 ALTRE DI B sono ospiti della trasmissione televisiva di Rai 2 “Quelli che il calcio”, in qualità di inviati speciali e commentatori delle partite del Bologna Fc.

APERTURA PORTE • 22.00

LIVE • 23.30

CHIUSURA • 04.30

FREE ENTRY dalle 22.00 alle 23.30

3€ con shot offerto dalle 23.30 alle 3.00

