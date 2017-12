Turismo: tornano i turisti russi a cortina +87%

Cortina, 23 dic. (AdnKronos) – Tornano i russi in tutta Italia e in questo momento il grande ritorno a Cortina che segna il +87% di interesse in piu secondo Yandex. Il 2017 ha segnato l’anno del grande ritorno dei russi in Italia. I turisti russi tornano a viaggiare in Europa e nel mondo e l’Italia e una delle loro mete preferite fra mare, montagna, fashion, lusso e cibo. Secondo recenti sondaggi di TripAdvisor e Skyscanner la cucina italiana e la preferita dai turisti russi. Negli ultimi tempi questi sono i top spender, cioe i turisti stranieri che acquistano in Italia con scontrino medio piu alto nell’acquisto di fashion e lusso. Compaiono in cima alla lista assieme ai cinesi.

Cosi commenta Giulio Gargiullo Digital Marketing Manager esperto di business Italia-Russia: ‘ Aveva gia cominciato nel 2016 ed e avvenuto nel 2017 il grande ritorno dei turisti russi in Italia e in tutta Europa. I russi, assieme ai cinesi, rappresentano il 50% del mercato Tax Free. E il mercato del lusso degli stranieri in Italia e cresciuto del +8% negli ultimi mesi, secondo gli ultimi dati Global Blue. In questo momento le mete piu amate per i cittadini della Federazione Russa sono le mete montane e sciistiche piu esclusive come Cortina D’ampezzo. I russi , in questo periodo dell’anno, cominciano ad arrivare nel nostro Paese prima del nostro Natale, per poi rimanere fino alla seconda settimana di gennaio ‘.

