Natale: venezia, pranzo per i poveri con il patriarca moraglia (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Nelle ultime ore dell’anno torna poi il “Capodanno di gratuita”, proposto della Pastorale giovanile diocesana insieme alla Caritas Veneziana e che si avvale della partecipazione di piccoli gruppi di volontari, giovani in particolare, disponibili a di trascorrere l’uomo giorno dell’anno e l’inizio di quello nuovo in alcuni luoghi di assistenza e di aiuto a persone in difficolta o in stato di disagio.

Le strutture e le “occasioni” disponibili per accogliere i giovani che vorranno mettersi in gioco sono le seguenti: una “cena dei popoli” con animazione fino a mezzanotte a Casa San Raffaele di Mira, una serata con famiglie di immigrati (con bambini piccoli) a S. Chiara / Venezia, il servizio mensa e poi cena e serata con gli ospiti alla mensa-dormitorio Papa Francesco di Marghera, il servizio mensa (dalle ore 19.00 alle 21.00) a Ca’ Letizia / Mestre, cena e serata con i ragazzi adolescenti di Ca’ dei Giovani a Marghera, animazione pomeridiana o serale in varie case e realta di accoglienza (Ca’ Emiliani, Ca’ dei Bimbi, Fatima, Girasoli, Margherite, Casa famiglia mamma-bambino, Casa S. Pio X alla Giudecca), cena e serata fino a mezzanotte con gli ospiti della comunita Emmaus di Zelarino ecc.

