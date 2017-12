Natale: i consigli del ‘rifiutologo’ per una festa piu green

Padova, 24 dic. (AdnKronos) – Le festivita natalizie, significano momenti felici, convivialita e scambi di doni, ma anche tanti rifiuti da smaltire: imballaggi in polistirolo, carta e nastri colorati, fiocchi, biglietti augurali, involucri in cartone e plastica, avanzi di cibo, bottiglie di vetro. Per fare un regalo all’ambiente e vivere le festivita natalizie nel segno della sostenibilita occorre essere informati sul corretto conferimento di tutti i materiali, cosi da avviare il maggior numero possibile degli scarti a corretto recupero. Ecco i consigli del Rifiutologo, l’app per smartphone e tablet di AcegasApsAmga (www.ilrifiutologo.it).

Pacchi e carta da regalo. Gli imballaggi voluminosi in cartone devono essere ridotti di volume e conferiti insieme alla carta negli appositi contenitori stradali. La carta da regalo, se dorata o argentata, deve essere conferita nell’indifferenziato cosi come i nastri e i fiocchi colorati che decorano i pacchi dono. Il consiglio, comunque, e riciclarli per altri regali, se non sono danneggiati: anche cosi si da una mano all’ambiente.

Imballaggi in plastica e giocattoli: un destino diverso nella differenziata. Gli imballaggi in plastica o polistirolo vanno inseriti nei contenitori della plastica; se di grandi dimensioni, la loro destinazione sono i Centri di raccolta gestiti da AcegasApsAmga. Nel caso in cui siano sporchi, vanno insieme all’indifferenziato.

(Adnkronos)