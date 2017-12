Natale: i consigli del ‘rifiutologo’ per una festa piu green (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Invece i giocattoli non elettronici (che funzionano senza corrente elettrica) come macchinine o pupazzi, anche se di plastica, vanno nell’indifferenziato. Attenzione pero: se sono in buone condizioni possono essere oggetto di raccolte a scopo benefico, in generale AcegasApsAmga consiglia in questi casi di donare alle onlus del territorio qualsiasi bene che sia ancora funzionante e utilizzabile. Giocattoli compresi.

Brindisi ecologici al 100% . Il vetro e un materiale amico dell’ambiente, perche puo essere riciclato al 100% e all’infinito. Dopo il brindisi, le bottiglie vuote vanno conferite nei contenitori dedicati.

Le vecchie luci di Natale diventano RAEE. Ogni anno si scopre che alcune file di luci colorate, che hanno decorato alberi di Natale, presepi e gli esterni delle abitazioni, non funzionano piu. Se non sono piu utilizzabili, diventano RAEE (Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche) e devono essere consegnate ai Centri di raccolta.

