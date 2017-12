Ius soli affossato in Senato, e’ polemica

Roma, 24 dic. (AdnKronos) – Non si placa la polemica per il mancato voto dello Ius soli ieri in Senato. “Promessa mancata e occasione persa per rendere piu’ coesa nostra societa’. 800.000 ragazze e ragazzi, che di fatto gia’ lo sono, attendevano con fiducia di diventare cittadini italiani. Assenti in #Senato e chi ha fatto mancare sostegno si sono assunti grave responsabilita’ #IusSoli”, twitta la presidente della Camera Laura Boldrini. Di “una legge la cui mancata approvazione fa male” parla su Facebook il sottoosegretario allo Sviluppo economico, Ivan Scalfarotto, che sottolinea rispondendo a chi da’ la colpa al Pd: “Voglio ricordare che il Pd da solo in Senato non ha i numeri per far nulla, nemmeno garantire il numero legale. Con o senza i nostri 29 senatori il numero legale non ci sarebbe stato. Dove il Pd ha i numeri invece, cioe’ alla Camera, lo ius soli e’ stato calendarizzato e votato”.

“Il Pd ha deluso anche sui diritti civili – aveva scritto su Facebook Enrico Rossi di Mdp – Molti invocano l’unita’ del centrosinistra; ma se penso a come Gentiloni, contraddicendo se stesso, mise la fiducia su una brutta legge elettorale e a come ora sullo ius soli l’aula del Senato fosse vuota anche causa di una trentina di assenze Pd, io rispondo che e’ sui fatti che si costruiscono le alleanze e non sugli appelli generici”.

“Questo Natale di luce, festa e gioia interpella e scuote, perche’ e’ nello stesso tempo speranza e tristezza: tristezza e’ quella che si e’ verificata ieri sullo ius soli, una inqualificabile diserzione dalla responsabilita'”, afferma dal canto suo don Luigi Ciotti, presidente dell’associazione ‘Libera’.

‘Politica in fuga’ e’ il titolo del fondo pubblicato oggi in prima pagina da ‘Avvenire’, il quotidiano dei vescovi, a firma del direttore Marco Tarquinio. “Non hanno nemmeno fatto lo sforzo di schierarsi e votare a viso aperto per dire ‘si” o ‘no’ allo ius culturae e allo ius soli temperato. Hanno fatto mancare il numero legale in aula – scrive – appena 116 senatori presenti, pochi per procedere, abbastanza per affossare una legge attesa da sedici anni e invocata come urgente dalla societa’ civile, associazionismo cattolico in prima fila, da almeno otto”. “Far mancare il numero legale e’ scelta da politica in fuga. Ieri in fuga dall’ultima responsabilita’ di legislatura. Una mossa da ignavi e, al tempo stesso, rivelatrice – prosegue – Rivelatrice di una ostinata mancanza di comprensione: della posta in gioco con la nuova legge sulla cittadinanza in un Paese che invecchia, non sostiene come merita la famiglia e allontana tanti suoi figli. E di una ostentata mancanza di rispetto: per i giovani italiani con genitori stranieri che alcuni politici e opinionisti, pronti ad aizzare sentimenti e risentimenti, vogliono risospingere ai margini della comunita’ nazionale e raccontano come alieni. Che tristezza. Temevamo una ‘fine ingloriosa’ di questo Parlamento che, nel bene e nel male, molto ha fatto. La registriamo ora”, conclude.

(Adnkronos)