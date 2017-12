Roma, 23 dic. (AdnKronos) – Il Senato, che aveva iniziato a discutere le pregiudiziali al ddl sulla cittadinanza, non e’ risultato in numero legale. Il presidente Pietro Grasso, verificata la difficile colmabilita’ del divario tra presenti e assenti, ha fissato la prossima seduta per martedi’ 9 gennaio alle 17, con all’ordine del giorno “comunicazioni del presidente”. Di fatto, e’ il definitivo stop, in questa legislatura, allo ius soli.

(Adnkronos)