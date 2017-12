NUOVO OSPEDALE DI PADOVA: IL COMMENTO DELL’ASCOM

IL COMMENTO DELL’ASCOM SULL’ACCORDO PER L’OSPEDALE DI PADOVA

“Adesso avanti tutta senza più tentennamenti”.

Esprime grande soddisfazione il presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin, alla notizia dell’accordo sull’ospedale che supera mesi di incertezze e riconosce a Padova di rappresentare l’eccellenza della Scuola medica della nostra Università.

“Dopo tanti “stop & go” – aggiunge Bertin – adesso finalmente, complice forse il clima natalizio, ma io voglio sperare un pragmatico senso di responsabilità, il presidente Zaia ed il sindaco Giordani (ai quali ho inviato il mio sincero ringraziamento) danno il via ad un progetto che disegna il futuro a Padova Est ma riqualifica anche il Giustinianeo secondo una visione che da un lato vuole ribadire l’eccellenza basata sulla ricerca e l’innovazione senza però dimenticare, dall’altro, il servizio alla cittadinanza”.

“La nostra speranza – conclude il presidente dell’Ascom – è che adesso si proceda spediti verso realizzazioni che farebbero sicuramente piacere ai grandi della medicina che a Padova hanno trovato l’ambiente ideale e un clima di “libertà scientifica” di cui noi tutti andiamo oggi orgogliosi e che devono spingerci ad essere di stimolo per far sì che dopo i dubbi ora sia giunto il momento delle certezze”.

Padova 22 dicembre 2017

(Ascom Padova)