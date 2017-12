Genoa e Udinese ok, Spal pari in rimonta col Torino

Serie A





Roma, 23 dic. (AdnKronos) – Vittoria rotonda dell’Udinese 4-0 sul Verona, pareggio 2-2 del Torino in casa della Spal con la squadra di Semplici che recupera due gol ai granata. Successo in extremis del Genoa contro il Benevento per 1-0. Si illude il Torino che dopo la qualificazione ai quarti di Coppa Italia contro la Roma si porta sul 2-0 in casa dello Spal. Al 1′ Iago Falque porta avanti i granata, e’ sempre lo spagnolo a raddoppiare 9 minuti piu’ tardi ma nel finale di tempo, minuto 42, la squadra di Ferrara accorcia con Viviani, al 69′ il pari su rigore di Antenucci. La classifica vede ora il Toro a 24 punti, terzultima a 15 la Spal.

Non si ferma la corsa dell’Udinese guidata da Massimo Oddo in campionato, dopo il successo a San Siro contro l’Inter i bianconeri affondano 4-0 il Verona alla Dacia Arena salendo in ottava posizione con 24 punti. Due reti per tempo per i friulani, apre le danze Barak al 28′, allo scadere raddoppio di Widmer. Nella seconda frazione, minuto 68′, Barak firma la doppietta, chiude Lasagna all’80’. Il Verona resta penultimo a 13 punti.

Vittoria in extremis del Genoa che allo stadio Ferraris supera per 1-0 il Benevento che incassa il 17esimo ko stagionale. A decidere la sfida un rigore realizzato da Lapadula al 92′. Con questo risultato i rossoblu’ fanno un passo avanti nella corsa salvezza portandosi a 17 punti assieme al Cagliari, fermi a 1 i campani.

(Adnkronos)