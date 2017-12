Donna strangolata, confessa il figlio

Battipaglia





Napoli, 23 dic. Avrebbe confessato di aver commesso l’omicidio, il figlio della donna di 74 ann itrovata morta questa mattina dai carabinieri in un’abitazione a Battipaglia, in provincia di Salerno. L’uomo, 42 anni, avrebbe reso ai carabinieri dichiarazioni in cui si accusa dell’omicidio della madre.

La donna, affetta da schizofrenia paranoidea, e’ stata trovata morta nella sua camera da letto. L’omicio risale a ieri sera. La 74enne sarebbe stata strangolata. Il figlio sara’ ora portato nel carcere salernitano di Fuorni.

(Adnkronos)