Barcellona sbanca il Bernabeu: 3-0 al Real

Madrid, 23 dic. (AdnKronos) – Il Barcellona si fa un regalo per Natale battendo 3-0 il Real Madrid nel clasico’ della Liga spagnola giocato al Santiago Bernabeu. A regalare la vittoria ai catalani le reti nella ripresa di Luis Suarez al 54′, Lionel Messi su rigore al 64′ e Aleix Vidal al 93′. Con questa affermazione la capolista sale a 46 punti in classifica mettendo tra se’ e il Real 14 punti.

La gara si accende attorno alla mezz’ora con una occasione per parte. Messi sulla trequarti pesca Paulinho alle spalle di Ramos, la conclusione viene deviata da Navas sopra la traversa con un colpo di reni. Sull’altro fronte Cristiano Ronaldo penetra in area sulla destra e lascia partire un tiro incrociato rasoterra ma Ter Stegen si oppone di piede.

Al 40′ azione insistita del Barca con conclusione di testa di Paulinho che trova il portiere dei blancos’ pronto sul primo palo. Al 42′ grande occasione per l’11 di Zidane, Marcelo pesca in area Benzema, la conclusione del francese colpisce il palo e termina fuori.

La ripresa si accende al 54′ quando il Barca gela il Bernabeu portandosi in vantaggio. Busquets fa partire un rapido contropiede in verticale orchestrato da Rakitic che effettua un ‘coast to coast’ e scarica per Sergi Roberto che dal limite serve Suarez nel cuore dell’area, l’attaccante uruguaiano fulmina Navas in uscita.

Altro suggerimento in profondita’ per Suarez, il pistolero’ si vede pero’ respingere la prima conclusione e successivamente si vede negare la gioia del gol dal palo. Poco dopo colpo di testa di Paulinho: mani di Carvajal sulla conclusione a botta sicura. L’arbitro fischia il rigore e il conseguente rosso per il difensore madridista. Si incarica della battuta Messi che realizza con un tiro potente e centrale. Al 63′ la gara e’ nelle mani del Barcellona.

Zidane prova a raddrizzare la gara e getta nella mischia Gareth Bale ma sono ancora i blaugrana a sfiorare il gol, Messi che prova a superare Keylor Navas con una conclusione ravvicinata ma il portiere si distende e arpiona la palla. Il Real reagisce, cross basso di Modric con conclusione finale di Bale ma Ter Stegen si supera. All’81’ ci prova Ramos a pochi passi dalla porta ma l’estremo difensore ospite devia col corpo in angolo. Nel recupero il Barcellona dilaga, Messi va sul fondo e mette al centro per Vidal che di sinistro insacca il pallone del 3-0.

